Малышева посоветовала спать без нижнего белья

Телеведущая и врач Елена Малышева считает, что между инфекциями мочеполовой системы и видом нижнего белья, которое носит женщина, нет никакой связи.

Как пишет NEWS. ru, в передаче "Жить здорово!" ведущая сослалась на результаты нового исследования учёных из США, согласно которым модные женские трусы-стринги никак не способствуют распространению инфекции, как принято думать.

"Хлопок и синтетика — разницы нет никакой. Разница определяется чистотой этой области у женщины. Микробы не живут ни на хлопке, ни на синтетике. Микробы живут в выделениях", — рассказала Малышева.

Врач напомнила, что нужно следить за чистотой нижнего белья и менять его ежедневно. Для стирки таких деликатных вещей, по её словам, нужно устанавливать температуру 60-70 градусов.

Малышева посоветовала спать ночью без нижнего белья, чтобы минимизировать риск развития грибковых инфекций.

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