Вирусолог Зверев объяснил, что его настораживает в вакцинах против COVID-19

Тенденция сокращения сроков проверки вакцин от COVID-19 в последнее время настораживает учёных. Об этом в интервью Pravda.Ru заявил академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев.

Вирусолог рассказал, что его настораживает в вакцинах

По его словам, нельзя говорить, что вакцину для детей и подростков заново разработали, ведь речь идёт о "Спутнике V", разведённом в пять раз.

"У нас такого в практике не было. Мы, например, корьевую вакцину делаем и детям до года, и пожилым людям, используя одинаковую дозировку. Поэтому я очень осторожно отношусь к детской вакцине. Да, её можно сделать за короткое время, если есть уже платформа. Но вакцину надо тщательно проверять на клетках, на животных, а потом только на людях. Тенденция сокращения сроков проверки мне не нравится, потому что с вакциной мы не имеем право рисковать", — сказал вирусолог.

Зверев подчеркнул: перед массовым использованием медпрепаратов от COVID-19 необходимо точно заключить, что они не нанесут никакого вреда пациенту.

24 ноября Минздрав РФ зарегистрировал вакцину "Спутник М", предназначенную для детей от 12 до 17 лет. Она содержит меньшую концентрацию действующих частиц, чем вариант для взрослых.