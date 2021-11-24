В центре Гамалеи рассказали об особенностях вакцины для подростков

Заведующий отделом арбовирусов Исследовательского центра имени Гамалеи Александр Бутенко прокомментировал в разговоре с Pravda.Ru регистрацию вакцины против коронавируса для подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

"Вакцина прошла все испытания. После этого следующим этапом должна быть сертификация и регистрация этого препарата. Если уже разрешение получено из Росздравнадзора, это — высший орган, который занимается такими вещами, значит, это не опасно, она прошла все необходимые испытания", — сказал специалист.

Также он подчеркнул, что во многих странах прививают детей от пяти лет. У несовершеннолетних лучше вырабатываются антитела, чем у взрослых людей, добавил эксперт.

"Это не новая вакцина. Это та же вакцина "Спутник", но уменьшенная в соответствии с разной массой тела детей. Всё остальное то же самое", — заключил Бутенко.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с российским президентом Владимиром Путиным сообщила о регистрации вакцины от COVID-19 для детей, которую создали в Исследовательском центре имени Гамалеи.

"Профилактические прививки детям проводятся при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей либо иного законного представителя несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет. Либо самого несовершеннолетнего старше 15 лет", — заявила Голикова, которую цитирует РИА Новости.

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