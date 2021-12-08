Биологи из США рассказали, как суши помогут в борьбе с COVID-19

Американские биологи выяснили, что рамнансульфат — полисахарид, который содержится в водорослях Monostroma nitidum, а по-простому "Нори", могут влиять на развитие коронавируса.

К слову, именно в этот вид растений заворачивают суши и роллы.

"В текущем исследовании используется сульфат рамнана (RS), полисахарид на основе рамнозы из зелёных морских водорослей, Monostroma nitidum, оценивали на связывание с S-белком от SARS-CoV-2 и ингибирование вирусной инфекционности in vitro", — говорится в статье, опубликованной в журнале Marine Drugs.

Простыми словами, полисахариды содержащиеся в водорослях "окутывают" белок вируса и не дают ему распространиться. Учёные надеются, что им удастся синтезировать элемент и создать противокоронавирусное средство на растительной основе.

Ранее Pravda.Ru писала об исследовании индийских учёных. Там установили, что в лакрице содержится вещество, способное уменьшить воспаление при COVID-19 и остановить синтез SARS-CoV-2.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.