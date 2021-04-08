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В Индии лакрицу признали эффективным средством от COVID-19

Наука

В лакрице содержится вещество, способное уменьшить воспаление при COVID-19 и остановить синтез SARS-CoV-2. К такому выводу пришли учёные из Индии.

В Индии лакрицу признали эффективным средством от COVID-19

Дело в том, что в этом растении содержится глицирризиновая кислота. Эффективность данного вещества в борьбе с воспалением была доказана в ходе экспериментов на эпителиальных клетках лёгких человека.

Ранее японские учёные доказали, что употребление хурмы помогает снизить заразность коронавируса благодаря содержащимся в ней танинам.

Биологи из Китая выяснили, что сахаристые вещества из клеток водорослей вида Ecklonia kurome подавляют работу важнейших ферментов коронавируса, благодаря чему снижается его способность проникать в организм.

Ранее биолог, доктор фармацевтических наук Евгений Абизов в интервью "Правде.Ру" рассказал о народных средствах от коронавируса.

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Народные средства против коронавируса
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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