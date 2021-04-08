В лакрице содержится вещество, способное уменьшить воспаление при COVID-19 и остановить синтез SARS-CoV-2. К такому выводу пришли учёные из Индии.
Дело в том, что в этом растении содержится глицирризиновая кислота. Эффективность данного вещества в борьбе с воспалением была доказана в ходе экспериментов на эпителиальных клетках лёгких человека.
Ранее японские учёные доказали, что употребление хурмы помогает снизить заразность коронавируса благодаря содержащимся в ней танинам.
Биологи из Китая выяснили, что сахаристые вещества из клеток водорослей вида Ecklonia kurome подавляют работу важнейших ферментов коронавируса, благодаря чему снижается его способность проникать в организм.
Ранее биолог, доктор фармацевтических наук Евгений Абизов в интервью "Правде.Ру" рассказал о народных средствах от коронавируса.
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