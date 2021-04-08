В Индии лакрицу признали эффективным средством от COVID-19

В лакрице содержится вещество, способное уменьшить воспаление при COVID-19 и остановить синтез SARS-CoV-2. К такому выводу пришли учёные из Индии.

Дело в том, что в этом растении содержится глицирризиновая кислота. Эффективность данного вещества в борьбе с воспалением была доказана в ходе экспериментов на эпителиальных клетках лёгких человека.

Ранее японские учёные доказали, что употребление хурмы помогает снизить заразность коронавируса благодаря содержащимся в ней танинам.

Биологи из Китая выяснили, что сахаристые вещества из клеток водорослей вида Ecklonia kurome подавляют работу важнейших ферментов коронавируса, благодаря чему снижается его способность проникать в организм.

Ранее биолог, доктор фармацевтических наук Евгений Абизов в интервью "Правде.Ру" рассказал о народных средствах от коронавируса.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.