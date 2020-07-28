В водорослях обнаружено природное средство от коронавируса

Группа международных исследователей обнаружила, что гепарин, который содержится в водорослях, может блокировать коронавирус SARS-CоV-2 лучше, чем препарат "Ремдесивир".

Стоит отметить, что данный препарат широко используется для лечения коронавирусных пациентов в США.

Специалисты протестировали противовирусную активность органических веществ, извлеченных из морских водорослей, — трех вариантов гепарина и двух видов фукоиданов.

В результате оказалось, что по способности блокировать SARS-CоV-2 гепарин даже лучше многих препаратов, которые применяют для лечения вирусов.

"В настоящее время считается, что инфекция COVID-19 начинается в носу и любое из этих веществ может стать основой для создания антивирусного назального спрея. Это был бы способ лечения инфекции на ранней стадии или даже ее профилактики", — отметил один из авторов исследования Роберт Линхардт.

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