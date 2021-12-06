Доктор Подхомутников рассказал, кто хуже переносит прививки

Доктор медицинских наук Владимир Подхомутников назвал фактор, влияющий на переносимость прививок конкретным человеком. По его словам, чувствительность к уколу зависит от группы крови. Специалиста цитирует издание "Доктор Питер".

Подхомутников рассказал, что хуже всего переносят вакцинацию люди, у которых первая и третья группа крови, отметив, что причины для плохой переносимости у них различаются.

У граждан с первой группой крови после прививки часто фиксируется сильный иммунный ответ, который сопровождается повышением температуры, вялостью или раздражительностью. Если эти признаки выражены несильно, врач порекомендовал больше пить, а если после прививки становится хуже, лучше вызвать скорую помощь.

Обладатели третьей группы крови также плохо реагируют на прививки. Но в их случае в этом виноваты В-антигены, формирующиеся в нервной системе после укола.

Люди со второй и четвёртой группами крови реагируют на уколы с вакцинами спокойнее, но им, например, желательно избегать пероральных вакцин из-за высокой чувствительности пищевого тракта.

При этом группа крови не может быть медотводом от прививки, ведь небольшие недомогания после укола считаются нормой, и, как правило, быстро проходят.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.