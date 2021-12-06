Минздрав Японии расширяет список "побочек" COVID-вакцин

Минздрав Японии предложил расширить список "побочных эффектов" коронавирусных вакцин Moderna и Pfizer, которые применяются на территории страны.

Согласно данным, полученным от министерских чиновников редакцией NHK, определение "разнообразные проблемы с сердцем", которые были выявлены у получивших эти вакцины ранее, "уже можно конкретизировать".

Самым частым "побочным эффектом" после применения препаратов стали воспаления сердечной мышцы и наружной стенки сердца у молодых мужчин:

"По состоянию на 14 ноября, из одного миллиона мужчин, получивших вакцину Moderna, такие побочные эффекты были зарегистрированы у более чем у 81 подростка и 48 мужчин в возрасте двадцати лет. Для тех, кто получил уколы вакцин Pfizer, эти цифры составили 15 и 13 соответственно", — подсчитали в Минздраве Японии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.