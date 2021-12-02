Гинцбург назвал вакцины от COVID-19, которые можно применять одновременно

Директор научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о вакцинах против коронавируса, которыми можно прививаться одновременно.

По его словам, через некоторое время врачи будут рекомендовать использовать "Спутник Лайт" вместе с назальной вакциной от COVID-19, передаёт РИА Новости. При этом Гинцбург подчеркнул, что никакого вреда для здоровья не выявлено после одновременного применения этих медицинских препаратов.

"Мы часто делаем одновременно, вреда для организма от этого нет", — подчеркнул специалист.

Ранее в центре им. Гамалеи заявляли, что человек, вакцинированный назальным средством в качестве дополнительного способа защиты, не будет выступать переносчиком коронавирусной инфекции.

Учёные из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ждут окончания всех стадий клинических испытаний российской назальной вакцины. По их словам, она может показать высокую эффективность для сокращения случаев заражения COVID-19.

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