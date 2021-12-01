Доктор Мясников назвал перекрытие границ политическим решением

Доктор Мясников скептически отнёсся к решению многих стран отгородиться от Африки, спасаясь от штамма COVID-19 "омикрон".

Теледоктор уверен, что "джинн из бутылки" уже вырвался, поэтому закрываться от африканского континента просто нет смысла.

"Благое дело — сначала блокировать людей без малейшей медицинской логики", — пишет медик в своём ТГ-канале.

Он уверен, что такие решения сильно запоздали, так как вспышка нового штамма коронавируса началась в Южной Африке в ноябре.

"В условиях текущей коронавирусной инфекции любые перекрытия границ — чисто политическое решение, чтобы потом никто не обвинил власти своих стран в бездействии", — объясняет автор книг о здоровье.

Врач сам лично пострадал от перекрытия границ.

"Лично у меня сорвалось февральское восхождение на Килиманджаро. Такие вещи планируются сильно заранее, но рисковать и подписываться на значительные усилия и траты при неопределенных перспективах улететь — нельзя. Если бы это была чисто медицинская проблема, то что-то можно было бы просчитать. Ну а там где соображения другого порядка — какие уж там планы", — сетует доктор.

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