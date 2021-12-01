Доктор Мясников обрушился на звёзд-антиваксеров: "Им же верят"

Доктор Александр Мясников отчитал знаменитостей, которые будучи не компетентны в вопросах медицины, настраивают население против вакцинации от COVID-19.

Медик объяснил, что знаменитости ведут опасную агитацию, так как их мнению публика склонна доверять.

"Им же верят, потому что мы же их любим. они же поют, создают прекрасные сценические образы. Но они же создали этот кредит доверия совсем в другой области. Если боксер или боец ММА кого-то стукнет и убьет, его же будут судить как применившего оружие против безоружного. Вот эти люди, на которых ответственность, которым верят, просто верят сердцем, потому что они красивые и гладкие, и мы их любим, они этим доверием злоупотребляют и убивают нас. И с этих людей двойной спрос", — сказал теледоктор в эфире передачи "Полный контакт".

Мясников объяснил, то дискутировать с ним в вопросах вакцинации против коронавируса знаменитости опасаются, так как им известна его непримиримая позиция по этому поводу.

Ранее медики составили открытое письмо в адрес именитых личностей, выступающих против вакцинации от COVID-19. В список противников прививок от коронавируса включили Марию Шукшиной, лидера КПРФ Геннадия Зюганова, Егора Бероева, Юрия Лозу, Катю Лель, Оскара Кучеру и других знаменитостей.

Именитые личности отреагировали на призыв посетить "красные зоны" "ковидных" госпиталей категорическим отказом.

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