EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Цена на газ в Европе подскочила до 1095 долларов за тысячу кубометров
В России безработица закрепилась на историческом минимуме
Талибы* сообщили о прекращении боёв на границе с Ираном
Украинцы раскритиковали слишком дорогой наряд Тимошенко
В Киеве на Майдане начался митинг против Зеленского
Садальскому предложили участвовать в шоу "Танцы со звёздами"
Инфляция в России достигла 8,38%
Лукашенко попросил у Путина ЗРК С-400
Градский заранее продумал, как жена будет жить после его смерти

Доктор Мясников обрушился на звёзд-антиваксеров: "Им же верят"

Здоровье

Доктор Александр Мясников отчитал знаменитостей, которые будучи не компетентны в вопросах медицины, настраивают население против вакцинации от COVID-19.

Доктор Мясников обрушился на звёзд-антиваксеров: "Им же верят"

Медик объяснил, что знаменитости ведут опасную агитацию, так как их мнению публика склонна доверять.

"Им же верят, потому что мы же их любим. они же поют, создают прекрасные сценические образы. Но они же создали этот кредит доверия совсем в другой области. Если боксер или боец ММА кого-то стукнет и убьет, его же будут судить как применившего оружие против безоружного. Вот эти люди, на которых ответственность, которым верят, просто верят сердцем, потому что они красивые и гладкие, и мы их любим, они этим доверием злоупотребляют и убивают нас. И с этих людей двойной спрос", — сказал теледоктор в эфире передачи "Полный контакт".

Мясников объяснил, то дискутировать с ним в вопросах вакцинации против коронавируса знаменитости опасаются, так как им известна его непримиримая позиция по этому поводу.

Ранее медики составили открытое письмо в адрес именитых личностей, выступающих против вакцинации от COVID-19. В список противников прививок от коронавируса включили Марию Шукшиной, лидера КПРФ Геннадия Зюганова, Егора Бероева, Юрия Лозу, Катю Лель, Оскара Кучеру и других знаменитостей.

Именитые личности отреагировали на призыв посетить "красные зоны" "ковидных" госпиталей категорическим отказом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Полный контакт
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Доктор Мясников обрушился на звёзд-антиваксеров: "Им же верят"
Цена на газ в Европе подскочила до 1095 долларов за тысячу кубометров
В России безработица закрепилась на историческом минимуме
Талибы* сообщили о прекращении боёв на границе с Ираном
Украинцы раскритиковали слишком дорогой наряд Тимошенко
В Киеве на Майдане начался митинг против Зеленского
Почему люди видят рептилоидов?
Садальскому предложили участвовать в шоу "Танцы со звёздами"
Инфляция в России достигла 8,38%
Колумбайнеры: смерть — это игра!
Популярное
Мир. Новости мира
Газпрому нужно прекратить поставки газа, заявил академик Межевич

Газпрому нужно прекратить поставки газа, чтобы пресечь обвинения Еврокомиссии о причастности России к резкому росту цен на природное топливо, заявил Межевич,

Газпрому нужно прекратить поставки газа, заявил академик Межевич
Вирусолог назвала главный симптом штамма COVID-19 "омикрон"
Здоровье
Вирусолог назвала главный симптом штамма COVID-19 "омикрон"
Здоровье
Учёные из Китая выделили три самых опасных свойства штамма "омикрон"
Эврика! - Наука
Немецкий эпидемиолог опроверг теорию о ”пандемии непривитых”
Ирина Шлионская Почему люди видят рептилоидов? Ирина Шлионская Любовь Степушова Столтенберг: каким будет военный ответ НАТО России на Украине Любовь Степушова Усам Оздемиров У Вашингтона нет "секретного ингредиента" демократии Усам Оздемиров
Здоровье
Малышева об антикоагулянтах: "Жидкая кровь не всегда благо"
Мир. Новости мира
"Кремль дрожит от страха": британцев рассмешили снимки главы МИД на танке
Друг Градского рассказал, что музыкант предчувствовал смерть: "Жить он не хотел"
Шоу-бизнес
Друг Градского рассказал, что музыкант предчувствовал смерть: "Жить он не хотел"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников