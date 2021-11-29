Мясников подсчитал, сколько людей заразятся "омикроном" в РФ

Доктор Мясников проанализировал риски, которые несёт штамм COVID-19 "омикрон" и пришёл к неутешительным выводам. При атаке мутированного коронавируса в РФ будут побиты все антирекорды, уверен медик.

Теледоктор скептически отнёсся к утверждению о том, "мера борьбы в РФ с новым штаммом коронавируса "омикрон" зависят от оперштаба".

"Я думаю, что самая главная мера — осознать "Закон Мёрфи" — "если что-то может пойти не так-оно пойдёт не так!"", — пишет медик в своём Telegram-канале.

Телеведущий отмечает, что предотвратить проникновение в страну "омикрона" не удастся ни России, ни любой другой цивилизованной стране.

"Задержать можем, предотвратить — нет", — уверен Мясников.

Врач предупреждает, что под конец зимы на Россию обрушится новая волна COVID-19.

"Меня кстати удивляет тот незамысловатый факт, что коронавирус приходит волнами: 2,5-3 месяца вверх, 2,5-3 месяца вниз- никак до многих не доходит. Я вот использую эту нехитрую формулу и ни разу серьезно не ошибся!" — пишет Мясников.

Медик повторяет, что единственное наше оружие — вакцинация.

"Судя по всему "омикрон" сильно это оружие ослабит", — подчёркивает теледоктор, отмечая, что особенно пугает "ленивая вакцинация".

Мясников приводит возможные цифры заражённых "омикроном".

"Мы должны быть готовы к ежедневной цифре инфицированных к концу февраля в 50 тыс. (лично я советую быть готовы к цифре 80.000 — если что-то может пойти не так — оно пойдёт не так!)" — предупреждает врач.

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