Гинцбург рассказал, сколько произведено "детской" вакцины "Спутник М"

Всего в России пока выпущено 150 тысяч доз вакцины для подростков "Спутник М", но до конца года количество компонента будет увеличено, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, вся вакцина отправится в "гражданский оборот".

"Мы выпустили уже около 150 тысяч доз. До конца года планируем выпустить около 200-250 тысяч доз в гражданский оборот", — пояснил Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Ранее глава института заявлял, что вариант компонента для подростков от 12 до 17 лет уже готов. "Спутник М" будет выведен на рынок уже до конца этого года и, вероятнее всего, вакцинация им стартует в России "до конца декабря". Что же касается препарата для детей, то Гинцбург отметил, что необходимо ещё несколько месяцев и, возможно, прививать маленьких пациентов от 6 до 11 лет начнут в марте 2022 года.

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