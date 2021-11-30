Гинцбург предположил сценарии развития эпидситуации с поправкой на омикрон

Новый штамм коронавируса, появившийся в Южной Африке и уже — спасибо туристам — начавший расползаться по миру, сегодня — главная головная боль учёных и медиков. Хотя бы потому, что про него пока мало, что известно, а страхов уже много.

Впрочем, ведущие российские учёные настроены довольно оптимистично. Так, например, "отец" вакцины Спутник V Александр Гинцбург считает, что большое количество мутаций в "омикроне" может сделать его менее смертоносным, поскольку затруднит проникновение в лёгкие и, таким образом, заболевание будет развиваться медленнее. Это, понятное дело, даст лишний шанс начать вовремя лечение, не допустив потери драгоценных дней и часов.

Но, не исключён и менее обнадёживающий вариант. По словам директора центра им. Гамалеи, может оказаться так, что "омикрон" патогенен. И тогда эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится.

И ещё один момент: если данный штамм будет, как "дельта", то скорость развития тяжёлой формы болезни может возрасти.

Словом, сплошные догадки и предположения. И надо набраться терпения и дать учёным возможность изучить "омикрон".

Ведь вполне может оказаться, что прав американский журналист Майк Адамс, который вообще увидел в появлении "омикрона" продолжение оруэлловской истории про "1984".

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