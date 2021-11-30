Гинцбург назвал срок COVID-вакцинации детей: стартует "до конца декабря"

В российском Минздраве уже получили от Центра имени документы на проведение клинических испытаний коронавирусной вакцины для детей 6-11 лет.

Об этом рассказал директор Центра Александр Гинцбург. "Отец" российского "Спутника V" напомнил, что вариант, которым можно прививать подростков от 12 до 17 лет, уже готов.

По словам учёного, "Спутник М" будет выведен на рынок уже до конца текущего года и, вероятнее всего, вакцинация им стартует в России "до конца декабря".

"Ещё два-три месяца, то есть примерно к марту, прививать начнут и детей от 6 до 11 лет", — сказал Гинцбург.

В дальнейшем же, как считает руководитель Центра им. Гамалеи, детскую коронавирусную вакцину нужно внести в национальный календарь прививок.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Ранее Минздрав разъяснил:

подростков 12—14 лет будут прививать только с согласия законных представителей;

подростки 15—17 лет смогут сами принимать решение о вакцинации.

Напомним, ранее Александр Гинцбург в резкой форме высказался о родителях, отказывающихся прививать детей от коронавируса, назвав это преступлением.

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