Эксперты рассказали, что лучше выбрать рыбу или рыбий жир

Нутрициолог Ксения Пустовая рассказала, как лучше всего получать омега-3 жирные кислоты. Эксперт подчеркнула, что многие не знают разницу между полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК) омега-3 и рыбьим жиром.

Так, она отметила, что рыбий жир — это продукт животного происхождения, который получают из морской рыбы, который содержит не только ПНЖК, но и другие витамины и минералы.

Омега-3 — это группа кислот, входящая в состав очень разных продуктов питания. Пустовая добавила, что её можно получить даже из растительной пищи.

"Взрослым людям стоит употреблять не менее 200 грамм различной рыбы и морепродуктов в неделю. В них содержится много питательных веществ, в том числе омега-3 жирные кислоты. Они полезны для глаз и работы мозга, — добавила нутрициолог и психолог пищевого поведения Алена Ишмухаметова в разговоре с "Вести Подмосковья".

Кроме того, специалист уточнила, что беременным и кормящим необходимо ограничивать количество тунца до 150 грамм в неделю.

Нутрициолог Надежда Ершова считает, что морскую рыбу нужно есть дважды в неделю. Однако, по её мнению, никто не соблюдает такую стабильность, поэтому и созданы добавки. При выборе нужно останавливаться на вариантах омега-3 без омега-6 и омега-9.

"Рекомендую обращать внимание на то, из какой рыбы получен жир. Лучше всего подойдут анчоусы, макрель, сардины и другие рыбы с короткой пищевой цепочкой и маленькой продолжительностью жизни. Они не успевают накопить токсины и другие загрязняющие вещества", — заключила она.

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