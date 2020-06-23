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Как избавиться от висцерального жира на животе?

Здоровье

Диетолог Марина Аплетаева назвала продукты, которые помогут избавиться от жира на животе. О том, достаточно ли просто соблюдать диету, и том, что еще необходимо делать для борьбы с висцеральным жиром, рассказала диетолог центра в ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Наталья Денисова.

"Висцеральный жир является наиболее сложным компонентом вообще всей жировой составляющей. С ним бороться тяжелее всего. Когда мы с вами худеем, уменьшаем калорийность еды, как правило, уходит подкожный жир, а для того, чтобы ушел висцеральный, конечно, приходится потрудиться.

Естественно, здесь обязательно нужно низкокалорийное сбалансированное питание, необходима нормализация жирового обмена за счет включения в пищу большого количества полиненасыщенных жирных кислот, которые содержатся в морской рыбе, орехах и растительных маслах.

Важен комплексный подход к проблеме

Но сами по себе просто продукты не помогут избавиться от жира. Есть такой термин "жиросжигатели". Но этот термин, с точки зрения медицины, неадекватный. Продуктов, которые сжигают жир, нет. Избавиться от жировых клеток можно только за счет комбинации низкокалорийного питания и физической активности.

Нужно создать дефицит энергии.

Мы должны энергии тратить больше, чем ее поступает извне с пищей. Когда этот дефицит энергии создается в течение какого-то определенного времени, тогда организм начинает использовать жир в качестве источника резервной энергии, начинает его сжигать, расходовать. Такая комбинация низкокалорийной диеты и увеличенная физическая активность — способ избавиться от жировых осложнений, в том числе и от отложений на животе.

Важно, чтобы диета была сбалансированная, чтобы там присутствовало достаточное количество белка и, конечно, по жировому компоненту тоже должна быть сбалансирована, должны быть насыщенные животные жиры в небольшом количестве, а преимущество должно отдаваться полиненасыщенным жирным кислотам, про которые мы с вами сказали.

Нужна ли помощь врача-диетолога?

Висцеральный жир является гормональным органом, он начинает вырабатывать гормон — лептин, который повышает аппетит. Из-за того, что у человека этого гормона больше, начинает больше действовать, получается, порочный круг: он и так имеет избыточный вес, плюс вот этот жир начинает вырабатывать этот гормон, повышается аппетит — и еще больше жира накапливается. Поэтому эта задача очень сложная. Она все-таки должна решаться.

Самим человеком, который в этом не понимает, она вряд ли решится. Лучше всего, конечно, чтобы это была помощь специалиста — грамотного диетолога, врача, который смог бы скорректировать питание в необходимую сторону", — заключила эксперт.

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