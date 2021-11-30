В Минздраве рассказали об эффективности вакцин против штамма "омикрон"

Директор Научного медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ Оксана Драпкина прокомментировала способность современных препаратов против коронавируса уберечь человека при заражении омикрон-штаммом.

Специалист сообщила, что нынешние вакцины от COVID-19 могут противостоять тяжёлым проявлениям новой болезни, а также спасать от смерти, даже если люди инфицируются недавно появившимся вариантом коронавируса "омикрон".

"Даже от этого нового штамма, сейчас учёные объединившись понимают, что существующие вакцины тоже уберегут от тяжёлого течения, от летального исхода", — объяснила Драпкина в эфире Youtube-канала российского журналиста Владимира Соловьёва.

Ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что работоспособность первой вакцины в мире "Спутник V" в случае заражения штаммом "омикрон" проверят в течение трёх недель. Также глава фонда подчеркнул, что данный препарат продемонстрировал свою эффективность против предыдущих вариантов.

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