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Дмитриев: на проверку эффективности "Спутника V" против "омикрона" нужны недели

Здоровье

Для исследования эффективности уже имеющейся вакцины против коронавируса "Спутника V" против нового штамма "омикрон", необходимо около трёх недель, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Дмитриев: на проверку эффективности "Спутника V" против "омикрона" нужны недели

Как отметил глава РФПИ, компонент зарекомендовал себя успешно против предыдущих мутаций, но с точностью оценить его действие на непосредственно "омикрон" необходимо время.

"Спутник" показал невероятно высокую эффективность против всех существующих мутаций. <…> Мы полагаем, что потребуется три недели на полную оценку, — цитирует заявление Дмитриева ТАСС.

Ранее Pravda.Ru опубликовала заявление главы фармацевтической компании Moderna Стефана Банселя. По его мнению, новый штамм коронавируса может значительно снизить эффективность существующих компонентов против COVID-19. Как отметил Бансель, на разработку и запуск вакцин, "готовых" к борьбе с "омикроном", необходимы месяцы.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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