Власти Пермского края продлили действие QR-кодов: минимум до января

Согласно сообщению властей Пермского края, QR-коды в общественных местах понадобятся до конца новогодних каникул. Кроме этого, администрация продлила действие ограничений для работы общепита и увеселительных заведений.

Продолжит в регионе действовать и режим самоизоляции для невакцинированных граждан старше 60 лет.

"До окончания новогодних каникул посещение заведений общепита, розничной торговли, культуры, спорта, фитнес-центров и других организаций, а также совершение покупок в торговых центрах возможно только гражданами с иммунитетом против COVID-19", — цитирует сообщение властей РИА Новости.

Также под запретом останутся ночные заведения. Согласно постановлению, для таких организаций положено прекратить работу с 23.00 (21.00 мск) до 06.00 (04.00 мск).

В прежнем режиме будут работать только привокзальные кафе и рестораны в аэропортах.

Ранее Pravda.Ru писала развёрнутый репортаж о ситуации с QR-кодами в Татарстане. Там власти одни из первых ввели проезд в общественном транспорте исключительно с предъявлением электронного документа или медотвода. Инициатива обернулась скандалами и даже драками. Позже власти смягчили требования.

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