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В России за сутки заболели коронавирусом 33 860 человек

Здоровье

В России за последние сутки заразились коронавирусной инфекцией 33 860 человек. Также за минувшие 24 часа зарегистрировали 1209 летальных исходов по причине COVID-19. Справились с новой болезнью 27 700 пациентов.

В России за сутки заболели коронавирусом 33 860 человек

Как сообщил Оперативный штаб, наибольшее количество случаев заражения коронавирусом установили в таких регионах нашей страны, как:

  • Москва — 3434;
  • Московская область — 2236;
  • Санкт-Петербург — 2181;
  • Самарская область — 941;
  • Нижегородская область — 717.

По данным на 26 ноября, коллективный иммунитет в России составил 51,8%. Полностью прошли вакцинацию от COVID-19 60 795 702 человек, сделали только одну инъекцию 69 468 166.

Ранее доктор Александр Мясников предупредил граждан нашей страны о росте заболеваемости новой инфекцией через несколько месяцев из-за возникновения штамма коронавируса "омикрон". По словам специалиста, вариант "привезут" на территорию России даже в случае закрытых границ. Вместе с этим Мясников призвал сделать прививки от COVID-19 обязательными и подготовить больницы к новым пациентам.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
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