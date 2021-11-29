EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Стало известно, как Градский оценивал брак Пугачёвой и Галкина
Двое из четырёх заразившихся штаммом "омикрон" в Австралии были вакцинированы
Новое правительство Афганистана готово признать российский статус Крыма
Во время митинга сторонники Саакашвили закидали силовиков бутылками
Посвежевший супруг Заворотнюк вышел в свет с Татьяной Навкой
Вакцину от нового омикрон-штамма COVID-19 планируют создать в Китае
Шукшина отрицает звонок главврачу Боткинской больницы
ВОЗ назвала высоким риск глобального распространения штамма COVID-19 "омикрон"
Россиян призвали не поднимать панику из-за нового омикрон-штамма COVID-19

Мясников предупредил об угрозе новой волны COVID-19 благодаря омикрон-штамму

Общество

Телеведущий и врач Александр Мясников уверен, что рост заболеваемости коронавирусом в России в ближайшее время будет увеличиваться благодаря распространению нового омикрон-штамма. По мнению эксперта, уже через два-три месяца новая мутация вызовет очередной всплеск заболеваемости.

Мясников предупредил об угрозе новой волны COVID-19 благодаря омикрон-штамму

"Да потому, что "омикрон" к нам придёт с точностью до 100 процентов. И, скорее всего, станет доминирующим штаммом до конца зимы-весны. Хоть мы все границы перекроем и стеклянным колпаком закроемся. Придёт! И есть у нас всего два-три месяца. Благо сейчас мы на спаде очередной волны", — написал Мясников в своём Telegram-канале.

Зная об этом, нужно прямо сейчас начинать подготовку к очередному росту заболеваемости, считает Мясников. При этом он убеждён, что запугивание людей "апокалиптическими сценариями" — это не лучший вариант. Вместо этого нужно разработать подробный план действий, который поможет эффективно противостоять новой мутации коронавируса.

По мнению телеведущего, обязательными пунктами этого плана должно стать завершение вакцинации россиян, которые ещё не были привиты. Также он советует готовить клиники и сопутстсующую инфраструктуру для новых больных.

Мясников уверен, что наибольшую опасность для всех представляют граждане с иммунодефицитом, выполняющие роль "реальных инкубаторов" коронавируса. Врач считает, что для этой категории населения должна быть введена обязательная вакцинация.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ВОЗ: Это угроза для мира. Что известно о новом штамме омикрон
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
В США переименовали НЛО и попросили денег на их поиск
Новое правительство Афганистана готово признать российский статус Крыма
Во время митинга сторонники Саакашвили закидали силовиков бутылками
Посвежевший супруг Заворотнюк вышел в свет с Татьяной Навкой
Вакцину от нового омикрон-штамма COVID-19 планируют создать в Китае
Шукшина отрицает звонок главврачу Боткинской больницы
ВОЗ назвала высоким риск глобального распространения штамма COVID-19 "омикрон"
Россиян призвали не поднимать панику из-за нового омикрон-штамма COVID-19
В Кремле рассказали о возможной замене QR-кодов на паспорта здоровья
Москва, ЯНАО и Тюменская область — лучшие "сэровские" регионы России
Популярное
Здоровье
Врач из ЮАР перечислила симптомы при штамме "омикрон": особо опасен

Врач из ЮАР, которая предупреждала о новом штамме "омикрон", рассказала о его симптомах.

Врач из ЮАР перечислила симптомы при штамме "омикрон": особо опасен
Стала известна точная причина смерти Александра Градского
Шоу-бизнес
Стала известна точная причина смерти Александра Градского
Политика. Новости и аналитика
В Венгрии объяснили, почему Европа отказывается признавать вакцину "Спутник V"
Мир. Новости мира
В Луганске перехвачен украинский беспилотник
Ирина Шлионская В будущем появятся устройства для расшифровки мыслей Ирина Шлионская Любовь Степушова Никакого Брюсселя: Путин привёл в чувство Пашиняна и Алиева Любовь Степушова Усам Оздемиров И вновь Боррель, покой нам только снится Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Трамп: США и РФ не наладили диалог из-за "клеветнической кампании"
Экономика и бизнес
Дождались: премьер Латвии раскрыл, кто виноват в росте цен на газ
Ушёл из жизни певец Александр Градский
Шоу-бизнес
Ушёл из жизни певец Александр Градский
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников