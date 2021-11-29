Мясников предупредил об угрозе новой волны COVID-19 благодаря омикрон-штамму

Телеведущий и врач Александр Мясников уверен, что рост заболеваемости коронавирусом в России в ближайшее время будет увеличиваться благодаря распространению нового омикрон-штамма. По мнению эксперта, уже через два-три месяца новая мутация вызовет очередной всплеск заболеваемости.

"Да потому, что "омикрон" к нам придёт с точностью до 100 процентов. И, скорее всего, станет доминирующим штаммом до конца зимы-весны. Хоть мы все границы перекроем и стеклянным колпаком закроемся. Придёт! И есть у нас всего два-три месяца. Благо сейчас мы на спаде очередной волны", — написал Мясников в своём Telegram-канале.

Зная об этом, нужно прямо сейчас начинать подготовку к очередному росту заболеваемости, считает Мясников. При этом он убеждён, что запугивание людей "апокалиптическими сценариями" — это не лучший вариант. Вместо этого нужно разработать подробный план действий, который поможет эффективно противостоять новой мутации коронавируса.

По мнению телеведущего, обязательными пунктами этого плана должно стать завершение вакцинации россиян, которые ещё не были привиты. Также он советует готовить клиники и сопутстсующую инфраструктуру для новых больных.

Мясников уверен, что наибольшую опасность для всех представляют граждане с иммунодефицитом, выполняющие роль "реальных инкубаторов" коронавируса. Врач считает, что для этой категории населения должна быть введена обязательная вакцинация.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.