Гинцбург высказался об отношении родителей к вакцинации детей

Глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что случаи заболеваемости коронавирусом среди детей с появлением дельта-штамма участились, есть даже летальные исходы, чего не было раньше, поэтому родители обязаны позаботиться о здоровье своих детей и сделать им прививку.

"Поэтому нежелание родителей вакцинировать своего ребёнка против данной инфекции — преступление", — считает Гинцбург.

Глава центра им. Гамалеи посоветовал родителям задуматься о судьбе своих детей, себя самих и окружающих, не надеяться на авось и сделать прививку.

"Если родители любят своего ребёнка, то они по отношению к нему просто совершают преступление (когда не разрешают прививаться). Поэтому они ещё раз должны задуматься о судьбу своей и своих детей, своих окружающих", — заявил учёный в эфире телеканала "Россия 1".

26 ноября со слов министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко стало известно, что в гражданский оборот вакцина от COVID-19 для подростков поступит через три недели. Глава ведомства уточнил, что первые партии препарата уже выпущены и проходят проверку.

24 ноября была официально зарегистрирована вакцина "Спутник М" для вакцинации подростков 12-17 лет.

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