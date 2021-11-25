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ВОЗ назвала непривитых людей главными распространителями COVID-19

Здоровье

Главными распространителями коронавирусной инфекции являются те, кто не привит от неё, заявили в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ назвала непривитых людей главными распространителями COVID-19

"Непривитые люди являются основным распространителем вируса", — цитирует представителя бюро РИА Новости.

В ВОЗ призвали всех прививаться от COVID-19.

"Это особенно важно для приоритетных групп, таких как люди в возрасте 60 лет и старше, а также люди с ослабленным иммунитетом", — отметили в организации.

В ВОЗ заявили также о необходимости соблюдения мер профилактики и контроля коронавирусной инфекции: ношения масок, дистанцирования, проветривания помещений, а также тестирования.

Как сообщила ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в настоящее время уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в целом по стране составляет 50,4%.

По словам зампреда правительства, для достижения позволяющего противостоять коронавирусу уровня коллективного иммунитета в РФ нужно вакцинировать не менее 80% населения страны.

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Вакцинация и Клеточный иммунитет работают в тандеме?
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
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