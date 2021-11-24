Голикова спрогнозировала новый подъём заболеваемости COVID-19 в РФ

России предстоит столкнуться с новым подъёмом заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.

"Новый эпидемический подъем,… он будет, его, к сожалению, не избежали другие страны", — цитирует зампреда правительства "Интерфакс".

В связи с прогнозируемым новым всплеском COVID-19 Голикова заявила о необходимости достижения позволяющего противостоять ему уровня коллективного иммунитета. Как сообщала ранее вице-премьер, для этого должно быть привито от коронавируса не менее 80% населения страны, однако желательно достичь охвата вакцинацией 90-95% россиян.

По словам Голиковой на данный момент уровень коллективного иммунитета в целом по России составляет 50,4%.

При этом в Карелии, Петербурге, Подмосковье, Севастополе, Туве и Чукотском автономном округе первым компонентом вакцины привито уже 80% жителей.

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