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Голикова спрогнозировала новый подъём заболеваемости COVID-19 в РФ

Здоровье

России предстоит столкнуться с новым подъёмом заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.

Голикова спрогнозировала новый подъём заболеваемости COVID-19 в РФ

"Новый эпидемический подъем,… он будет, его, к сожалению, не избежали другие страны", — цитирует зампреда правительства "Интерфакс".

В связи с прогнозируемым новым всплеском COVID-19 Голикова заявила о необходимости достижения позволяющего противостоять ему уровня коллективного иммунитета. Как сообщала ранее вице-премьер, для этого должно быть привито от коронавируса не менее 80% населения страны, однако желательно достичь охвата вакцинацией 90-95% россиян.

По словам Голиковой на данный момент уровень коллективного иммунитета в целом по России составляет 50,4%.

При этом в Карелии, Петербурге, Подмосковье, Севастополе, Туве и Чукотском автономном округе первым компонентом вакцины привито уже 80% жителей.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
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