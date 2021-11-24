Голикова заявила о регистрации вакцины против COVID-19 для детей

В среду, 24 ноября, в России зарегистрируют вакцину против COVID-19 для подростков от 12 до 17 лет. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам Голиковой, вакцина называется "Гам-КОВИД-Вак-М". Её разработали учёные Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Прививаться от коронавируса смогут дети от 12 до 17 лет.

"Профилактические прививки детям проводятся при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей либо иного законного представителя несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет. Либо самого несовершеннолетнего старше 15 лет", — заявила Голикова, слова которой передаёт РИА Новости.

Ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Пётр Чумаков в разговоре с Pravda.Ru оценил реалистичность плана привить детей для достижения коллективного иммунитета россиян.

"А как заставить детей вакцинироваться? В школу не пускать? А дети более раннего возраста? Мне кажется, что это малореально", — сказал специалист.

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