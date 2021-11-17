Нутрициолог рассказала о полезных свойствах томатного сока

Нутрициолог Елена Моисеева рассказала, какие полезные вещества содержатся в томатном соке и кому необходимо регулярно включать его в свой рацион.

По словам специалиста, томатный сок сохраняет в себе все свойства свежих помидоров. Главные достоинства напитка — низкая калорийность и высокое содержание калия. Моисеева убеждена: это лучший сок для питания сердечной железы, который полезен людям всех возрастов, передаёт РИА Новости.

"Низкий гликемический индекс автоматически вносит томатный сок в список продуктов для диабетиков", — пояснила эксперт.

Она также добавила, что сок хорошо зарекомендовал себя при похудении, а томатная диета признана одной из самых действенных. Норма потребления напитка — от одного до четырёх стаканов в день, отмечает нутрициолог.

Вместе с тем томатный сок лучше не употреблять при остром панкреатите и гастрите. В таком случае он, соединившись с крахмалистыми продуктами, может привести к образованию почечных камней.

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