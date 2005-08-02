Сокотерапия: Как лечиться соками?

Сейчас, когда лекарства стали дорогими, мы все чаще обращаемся к тому, что подешевле, под рукой и попроще. О том, как лечиться натуральными соками, рассказывает кандидат медицинских наук, врач диетолог-эндокринолог Лариса Васильевна Никитина

Лечение соками Норман Вокер

Панацея из соковыжималки

Качество напитка зависит от состояния сырья. Овощи и фрукты должны быть обязательно зрелыми. Чистить и резать их нужно непосредственно перед приготовлением сока, иначе они теряют значительную часть своих питательных веществ. Сырье:

тщательно моют

и отжимают прессом или в соковыжималке.

Пить нужно только свежие соки, не подвергавшиеся термической обработке, так как при нагревании их лечебная ценность резко падает.

Сырые соки плохо сохраняются, и их надо употреблять как можно быстрее, в основном не позднее 10-15 минут после приготовления. Особенная их ценность в том, что они моментально усваиваются — в пределах часа процесс переваривания их закончен.

Можно ли хранить свежеприготовленные соки в холодильнике? Нет, они и там быстро разлагаются из-за содержащихся в них:

ферментов

бактерий

и под действием кислорода. Соки пьют небольшими глотками. Как правило, для получения заметных результатов, необходимо употреблять по меньшей мере 600 г соков в день — три стакана.

Нужно знать и время их приема. Их пьют не менее чем за 30 минут до еды. При нарушении этого правила — например, сок выпит непосредственно перед едой или после нее — возникает брожение в кишечнике и, следовательно, усугубляются все болезненные состояния.

Для начала готовьте тот сок, который нравится. И не смешивайте его ни с каким другим. Лучше начните с:

апельсинового

грейпфрутового

которые многим по вкусу, да и необходимого вам витамина С в них очень много. Когда войдете во вкус и начнете готовить смеси, соблюдайте совместимость продуктов. Особенно полезны смеси из двух продуктов:

яблок и моркови

яблок и помидоров

моркови и огурцов

моркови и редиса

сочетаний может быть множество. Делают также тройные смеси, добавляя к двум основным:

сок лимона

лука

сладкого перца

капусты

зелени.

Сырые соки плохо сохраняются, и их надо употреблять как можно быстрее

Классические двойные:

200 г морковного и 50 г свекольного

150 г морковного и 75 г из зеленого перца.

Классический тройной:

150 г морковного

50 г свекольного

и 50 г огуречного.

Популярны также и такие, как морковный, свекольный, сельдерейный в соотношении 8:3:5 соответственно; морковный, капустный, сельдерейный — 1:4:5; морковный, сельдерейный и из редьки — 8:5:3. Почему чаще комбинируют фруктовые и овощные бальзамы?

Фруктовые соки богаче сахарами, а овощные больше содержат минеральных солей, поэтому они взаимно дополняют друг друга. Соки лекарственных растений особенно богаты ферментами. В них обычно много железа, кальция, таких лечебно действующих веществ, как горечи, танинов, эфирных масел. С ними получаются еще более эффективные сочетания.

Соки вместо лекарств

Некоторые специалисты-сокотерапевты рекомендуют заменять соками всю жидкость, потребляемую человеком в течение суток. Но даже если вы в свой рацион введете 1-2 стакана свежего:

овощного

или фруктового сока

он нейтрализует накопившиеся в организме кислые продукты, образовавшиеся в результате физического и умственного переутомления, частого употребления мясных продуктов. И это уже хорошо. Примерно через месяц вы почувствуете себя гораздо бодрее и увереннее, а возможно, и забудете про некоторые "болячки".

Как питательное и как лечебное средство соки полезны всем, и прежде всего людям, организм которых не воспринимает свежих овощей и фруктов из-за содержащейся в них клетчатки.

Маленьким детям, пожилым людям, больным с повышенной температурой и тем, кто страдает хроническими заболеваниями пищеварительного тракта, соки особенно полезны. Дело в том, что у соков в отличие, например, от воды очень "удобные" молекулы, они легко проникают через клеточные мембраны. Именно поэтому соки быстро усваиваются.

Но есть еще одна тонкость: стакан сока пьется легко, а сможете ли вы съесть три приличного веса морковки, из которых он сделан? Соки всегда повышают аппетит, но употребление их без какой-либо другой пищи более трех дней подряд требует совета лечащего врача.

А один соковый день в неделю без еды просто необходим для улучшения состояния здоровья. Особенно горожанам, у которых нервы часто напряжены, а окружающая среда оставляет желать лучшего. При избыточном весе повышать аппетит не нужно, поэтому женщинам, склонным к полноте, лучше употреблять низкокалорийные соки из:

томатов

огурцов

капусты

апельсина

яблок

грейпфрута.

Кстати, с помощью разных комбинаций таких соков лечат ожирение. Если вы решили пить соки регулярно, пусть понемногу, для поддержания организма в хорошей форме — это одно. Если больны — надо учесть, что соки оказывают желчегонное, жаропонижающее действие, повышают приспособляемость организма к непростым условиям жизни. Есть заболевания, при которых как лечебно-диетическое средство рекомендованы одни соки, но абсолютно противопоказаны другие.

При геморрое, острых и хронических гастритах и гепатитах противопоказаны острые, горькие соки, а тем, кто перенес инфаркт, со склонностью к тромбообразованию нельзя добавлять в соки компоненты, активизирующие процессы свертывания крови — базилик или кинзу.

Опытный врач — специалист по иридодиагностике, врач-диетолог — может подобрать нужную схему лечения соками. А после вновь по радужной оболочке глаза проверить, прошло ли оздоровление организма успешно.

Сок моркови — самый лучший источник витамина А, быстро усвающегося организмом

Можно, кроме того, сделать клинические анализы до и после сокотерапии. Чтобы соки принесли максимальную пользу, надо учесть и то, какие из них и в какое время года предпочтительнее готовить. Весной в качестве основного принимают сок:

цитрусовых

или яблочный (поздних сортов)

в смеси с апельсиновым и грейпфрутовым по стакану в день. К сокам корнеплодов:

моркови

редьки

свеклы

редиса

добавляют сок свежих листовых овощей или весенней зелени, которой в это время уже много на рынках. Летом отдавайте предпочтение ягодам, делая смешанные соки из сладких и кислых ягод. Осенью используйте все овощи, которые вам нравятся, а также косточковые фрукты. Зимой очень ценны поздние сорта яблок, хорошо сохранившиеся корнеплоды. И еще одно существенное замечание.

Польза апельсинового сока

Благодаря высокому содержанию витаминов апельсин является эффективным средством профилактики и лечения:

авитаминозов

подагры

гипертонии

атеросклероза

болезней печени.

Ежедневное употребление апельсинового сока способствует быстрому выздоровлению при острых респираторных вирусных заболеваниях, предупреждает их развитие. Людям, страдающим хроническими запорами, необходимо есть два апельсина в день или пить сок натощак и перед сном.

Однако при язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, гастритах с повышенной кислотностью и расстройствах кишечника лучше не употреблять апельсины, а сок разбавлять наполовину водой.

Польза свекольного сока

Сок свеклы очень ценен для образования эритроцитов — красных кровяных телец и вообще для улучшения состава крови. Он обладает прекрасными очищающими свойствами. Но пить его приятно далеко не всем, поэтому начинать надо буквально с чайной ложки, постепенно увеличивая дозу хотя бы до 100 г.

За один раз можно приготовить его побольше и поставить в холодильник, но не более чем на день. Сливая его, оставьте примерно 20-30 г и выплесните — отстой вам не нужен.

Очень полезен сок свеклы женщинам в проблемные дни. В этот период его рекомендуется пить небольшими порциями (50г) 2-3 раза в день.

Соки всегда повышают аппетит, но употребление их без какой-либо другой пищи более трех дней подряд требует совета лечащего врача

Если сможете, употребляйте его и в течение всего климактерического периода. Если свекла очень неприятна, готовьте свекольный сок в смеси с морковным, постепенно увеличивая долю первого. Эта смесь обеспечивает высокое содержание:

фосфора

серы

калия

и других щелочных элементов.

Все это вместе с высоким содержанием витамина А не только улучшает кроветворение, но и способствует растворению чуждого организму неорганического кальция. В составе других соков сок свеклы не должен превышать одной трети.

Польза морковного сока

Сок моркови — самый лучший источник витамина А, быстро усвающегося организмом. Он:

улучшает аппетит

пищеварение

и структуру зубов.

Кормящей матери рекомендуется выпивать до 0,5 литра морковного сока — от него молоко становится лучше. Маленьким детям сок дают даже в грудничковом периоде как средство, улучшающее их развитие.

Морковь является прекрасным заживляющим средством при язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Очень важно, что этот сок повышает сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям.

Он укрепляет нервную систему и, пожалуй, не знает себе равных для повышения тонуса организма. К тому же он крайне необходим для улучшения зрения. Если вас одолевают запоры, которые сопровождаются усталостью, беспокойством, ощущением внутреннего дискомфорта, в этом случае можно провести серию клизм (по 2 литра) дважды в неделю. После этого наилучшим питанием будет именно морковный сок или смесь соков:

моркови

и шпината.

Однако у морковного напитка есть противопоказания. Его не рекомендуется употреблять при обострении:

язвенной болезни

энтеритах.

Кроме того, избыточное потребление сока моркови у некоторых людей может вызвать гиперкаротинемию, одним из признаков которой является желтая пигментация кожи на ладонях. Редко, но бывает, что вся кожа принимает желтый оттенок.

Польза огуречного сока

Иногда говорят, что огурцы — это одна вода и только. Нет, огуречный сок очень богат минеральными солями, в нем:

более 40% калия

10% натрия

20% фосфора

а также по 7% кальция и хлора.

Все это нужно нашему организму. Он служит одним из лучших естественных мочегонных средств.

Смесь морковного и огуречного соков очень полезна при ревматоидных заболеваниях, причиной которых является накопление и плохое выведение мочевой кислоты из организма. Здесь мочегонный огурец — хороший помощник. По этой же причине употребляют его при заболеваниях суставов, в том числе подагре.

Большое содержание калия делает этот сок очень полезным для людей с высоким и низким кровяным давлением. Помогает он при заболеваниях зубов и десен. При многих кожных заболеваниях хорошие результаты дает регулярный прием огуречного сока с добавлением морковного и сока из листьев зеленого салата.

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