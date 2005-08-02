Сейчас, когда лекарства стали дорогими, мы все чаще обращаемся к тому, что подешевле, под рукой и попроще. О том, как лечиться натуральными соками, рассказывает кандидат медицинских наук, врач диетолог-эндокринолог Лариса Васильевна Никитина
Качество напитка зависит от состояния сырья. Овощи и фрукты должны быть обязательно зрелыми. Чистить и резать их нужно непосредственно перед приготовлением сока, иначе они теряют значительную часть своих питательных веществ. Сырье:
Пить нужно только свежие соки, не подвергавшиеся термической обработке, так как при нагревании их лечебная ценность резко падает.
Сырые соки плохо сохраняются, и их надо употреблять как можно быстрее, в основном не позднее 10-15 минут после приготовления. Особенная их ценность в том, что они моментально усваиваются — в пределах часа процесс переваривания их закончен.
Можно ли хранить свежеприготовленные соки в холодильнике? Нет, они и там быстро разлагаются из-за содержащихся в них:
и под действием кислорода. Соки пьют небольшими глотками. Как правило, для получения заметных результатов, необходимо употреблять по меньшей мере 600 г соков в день — три стакана.
Нужно знать и время их приема. Их пьют не менее чем за 30 минут до еды. При нарушении этого правила — например, сок выпит непосредственно перед едой или после нее — возникает брожение в кишечнике и, следовательно, усугубляются все болезненные состояния.
Для начала готовьте тот сок, который нравится. И не смешивайте его ни с каким другим. Лучше начните с:
которые многим по вкусу, да и необходимого вам витамина С в них очень много. Когда войдете во вкус и начнете готовить смеси, соблюдайте совместимость продуктов. Особенно полезны смеси из двух продуктов:
сочетаний может быть множество. Делают также тройные смеси, добавляя к двум основным:
Классические двойные:
Классический тройной:
Популярны также и такие, как морковный, свекольный, сельдерейный в соотношении 8:3:5 соответственно; морковный, капустный, сельдерейный — 1:4:5; морковный, сельдерейный и из редьки — 8:5:3. Почему чаще комбинируют фруктовые и овощные бальзамы?
Фруктовые соки богаче сахарами, а овощные больше содержат минеральных солей, поэтому они взаимно дополняют друг друга. Соки лекарственных растений особенно богаты ферментами. В них обычно много железа, кальция, таких лечебно действующих веществ, как горечи, танинов, эфирных масел. С ними получаются еще более эффективные сочетания.
Некоторые специалисты-сокотерапевты рекомендуют заменять соками всю жидкость, потребляемую человеком в течение суток. Но даже если вы в свой рацион введете 1-2 стакана свежего:
он нейтрализует накопившиеся в организме кислые продукты, образовавшиеся в результате физического и умственного переутомления, частого употребления мясных продуктов. И это уже хорошо. Примерно через месяц вы почувствуете себя гораздо бодрее и увереннее, а возможно, и забудете про некоторые "болячки".
Как питательное и как лечебное средство соки полезны всем, и прежде всего людям, организм которых не воспринимает свежих овощей и фруктов из-за содержащейся в них клетчатки.
Маленьким детям, пожилым людям, больным с повышенной температурой и тем, кто страдает хроническими заболеваниями пищеварительного тракта, соки особенно полезны. Дело в том, что у соков в отличие, например, от воды очень "удобные" молекулы, они легко проникают через клеточные мембраны. Именно поэтому соки быстро усваиваются.
Но есть еще одна тонкость: стакан сока пьется легко, а сможете ли вы съесть три приличного веса морковки, из которых он сделан? Соки всегда повышают аппетит, но употребление их без какой-либо другой пищи более трех дней подряд требует совета лечащего врача.
А один соковый день в неделю без еды просто необходим для улучшения состояния здоровья. Особенно горожанам, у которых нервы часто напряжены, а окружающая среда оставляет желать лучшего. При избыточном весе повышать аппетит не нужно, поэтому женщинам, склонным к полноте, лучше употреблять низкокалорийные соки из:
Кстати, с помощью разных комбинаций таких соков лечат ожирение. Если вы решили пить соки регулярно, пусть понемногу, для поддержания организма в хорошей форме — это одно. Если больны — надо учесть, что соки оказывают желчегонное, жаропонижающее действие, повышают приспособляемость организма к непростым условиям жизни. Есть заболевания, при которых как лечебно-диетическое средство рекомендованы одни соки, но абсолютно противопоказаны другие.
При геморрое, острых и хронических гастритах и гепатитах противопоказаны острые, горькие соки, а тем, кто перенес инфаркт, со склонностью к тромбообразованию нельзя добавлять в соки компоненты, активизирующие процессы свертывания крови — базилик или кинзу.
Опытный врач — специалист по иридодиагностике, врач-диетолог — может подобрать нужную схему лечения соками. А после вновь по радужной оболочке глаза проверить, прошло ли оздоровление организма успешно.
Можно, кроме того, сделать клинические анализы до и после сокотерапии. Чтобы соки принесли максимальную пользу, надо учесть и то, какие из них и в какое время года предпочтительнее готовить. Весной в качестве основного принимают сок:
в смеси с апельсиновым и грейпфрутовым по стакану в день. К сокам корнеплодов:
добавляют сок свежих листовых овощей или весенней зелени, которой в это время уже много на рынках. Летом отдавайте предпочтение ягодам, делая смешанные соки из сладких и кислых ягод. Осенью используйте все овощи, которые вам нравятся, а также косточковые фрукты. Зимой очень ценны поздние сорта яблок, хорошо сохранившиеся корнеплоды. И еще одно существенное замечание.
Благодаря высокому содержанию витаминов апельсин является эффективным средством профилактики и лечения:
Ежедневное употребление апельсинового сока способствует быстрому выздоровлению при острых респираторных вирусных заболеваниях, предупреждает их развитие. Людям, страдающим хроническими запорами, необходимо есть два апельсина в день или пить сок натощак и перед сном.
Однако при язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, гастритах с повышенной кислотностью и расстройствах кишечника лучше не употреблять апельсины, а сок разбавлять наполовину водой.
Сок свеклы очень ценен для образования эритроцитов — красных кровяных телец и вообще для улучшения состава крови. Он обладает прекрасными очищающими свойствами. Но пить его приятно далеко не всем, поэтому начинать надо буквально с чайной ложки, постепенно увеличивая дозу хотя бы до 100 г.
За один раз можно приготовить его побольше и поставить в холодильник, но не более чем на день. Сливая его, оставьте примерно 20-30 г и выплесните — отстой вам не нужен.
Очень полезен сок свеклы женщинам в проблемные дни. В этот период его рекомендуется пить небольшими порциями (50г) 2-3 раза в день.
Если сможете, употребляйте его и в течение всего климактерического периода. Если свекла очень неприятна, готовьте свекольный сок в смеси с морковным, постепенно увеличивая долю первого. Эта смесь обеспечивает высокое содержание:
Все это вместе с высоким содержанием витамина А не только улучшает кроветворение, но и способствует растворению чуждого организму неорганического кальция. В составе других соков сок свеклы не должен превышать одной трети.
Сок моркови — самый лучший источник витамина А, быстро усвающегося организмом. Он:
Кормящей матери рекомендуется выпивать до 0,5 литра морковного сока — от него молоко становится лучше. Маленьким детям сок дают даже в грудничковом периоде как средство, улучшающее их развитие.
Морковь является прекрасным заживляющим средством при язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Очень важно, что этот сок повышает сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям.
Он укрепляет нервную систему и, пожалуй, не знает себе равных для повышения тонуса организма. К тому же он крайне необходим для улучшения зрения. Если вас одолевают запоры, которые сопровождаются усталостью, беспокойством, ощущением внутреннего дискомфорта, в этом случае можно провести серию клизм (по 2 литра) дважды в неделю. После этого наилучшим питанием будет именно морковный сок или смесь соков:
Однако у морковного напитка есть противопоказания. Его не рекомендуется употреблять при обострении:
Кроме того, избыточное потребление сока моркови у некоторых людей может вызвать гиперкаротинемию, одним из признаков которой является желтая пигментация кожи на ладонях. Редко, но бывает, что вся кожа принимает желтый оттенок.
Иногда говорят, что огурцы — это одна вода и только. Нет, огуречный сок очень богат минеральными солями, в нем:
Все это нужно нашему организму. Он служит одним из лучших естественных мочегонных средств.
Смесь морковного и огуречного соков очень полезна при ревматоидных заболеваниях, причиной которых является накопление и плохое выведение мочевой кислоты из организма. Здесь мочегонный огурец — хороший помощник. По этой же причине употребляют его при заболеваниях суставов, в том числе подагре.
Большое содержание калия делает этот сок очень полезным для людей с высоким и низким кровяным давлением. Помогает он при заболеваниях зубов и десен. При многих кожных заболеваниях хорошие результаты дает регулярный прием огуречного сока с добавлением морковного и сока из листьев зеленого салата.
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