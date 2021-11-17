До менингита доведёт: как не перепутать фурункул и прыщ, рассказала дерматолог

На период межсезонья и наступлением сильных холодов организм каждого человека реагирует по-разному. Кто-то "сваливается" с ОРВИ, а у кого-то появляются воспаления на лице. В беседе с Pravda.Ru врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова рассказала, как не заработать серьёзные проблемы со здоровьем из-за, казалось бы, пустякового прыща.

По словам врача, человек без медицинского образования легко может перепутать "привычное" воспаление на лице с более серьёзным нарывом, особенно на первых порах.

"Пальпаторно (на ощупь. — Ред.) фурункул, во-первых, болезненный, очень сильно болезненный. Вокруг него уплотнения и покраснения. Это более глубокий уровень, нежели уровень обычной пустулы. Самостоятельно на первых порах обычный человек, возможно, и не отличит. Фурункул дальше даёт глубокое поражение тканей с последующей температурой", — пояснила Егорова.

При этом она подчеркнула, что в косметологии и дерматологии нет понятия "прыщ". На деле воспаления, которые кажутся одинаковыми, очень разные по своей природе, уточнила специалист.

"Нет в медицине такого понятия как "прыщ". Есть папулы, есть пустулы, есть открытый комедон, есть закрытый комедон. Угревая болезнь. Её тяжёлая форма проявления — пустулёзные акне и конглобатное акне. При этапах поражения ковырять лицо нельзя категорически", — подчеркнула врач-дерматолог.

Трогать руками, выдавливать и травмировать нельзя никакие воспаления. В открытую рану можно занести инфекцию. В лучшем случае удастся "отделаться" рубцами, в худшем "заработать" опасное для жизни заболевание, рассказала Егорова.

"Если высыпания возникают в области носогубного треугольника — это самый неблагоприятный процесс. Так как идёт отток в глубокие вены головы и возможен риск менингита", — резюмировала Егорова.

Как отметила косметолог, если на лице начались высыпания, необходимо обратиться к специалисту. Врач "доходчиво" объяснит, какие именно воспаления на лице и какие препараты применять за один приём. В случае если потребуется повторное посещение, значит, воспаления требуют более серьёзного лечения.

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