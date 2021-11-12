Нутрициолог назвала продукты, вызывающие акне и воспаления кожи

По словам нутрициолога Кристины Журавлёвой, на состояние кожи лица негативно влияют сахар, сладкие и молочные продукты.

Как объяснила эксперт, сладости повышают уровни инсулина и сахара в крови, вызывают воспаления и повышенное выделение кожного сала. Всё это может привести к появлению прыщей и акне.

Также Журавлёва предупредила об опасности молочной и кисломолочной продукции для кожи. В ней содержится лактоза, относящаяся к группе дисахаридов, передаёт РИА Новости.

"Именно она даёт молоку сладкий привкус, "кормит" нашу условно-патогенную флору, что и вызывает проблемы с кожей, кандидоз и прочие заболевания", — сказала нутрициолог.

Помимо этого, в результате употребления молока возрастает количество дигидротестостерона и начинаются проблемы не только с кожей, но и с волосами. Эксперт подчеркнула, что людям с акне и дерматитом следует исключить этот продукт из своего рациона.

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