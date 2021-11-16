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Врач-диетолог назвала продукты, которые нужно есть хотя бы раз в неделю

Здоровье

Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко перечислила продукты питания, которые необходимо употреблять в пищу хотя бы раз в неделю, чтобы насытить организм полезными веществами.

Врач-диетолог назвала продукты, которые нужно есть хотя бы раз в неделю

Специалист рекомендует еженедельно покупать морскую капусту, богатую йодом.

"Морская капуста содержит легкоусвояемые для нашего организма белки и углеводы, которые работают как массажная щёточка для кишечника", — сказала Лазуренко в интервью Москве 24.

Кроме того, полезно раз в неделю употреблять чечевицу, в которой содержится клетчатка. Она создаёт хорошие условия для всасывания продуктов в тонком кишечнике, впитывает в себя все вредные вещества, помогает выводить их из организма. В чечевице содержатся витамины группы В, полезные для ЦНС.

Ещё один важный продукт — брюссельская капуста. Это мощный антиоксидант, источник витаминов В и веществ, защищающих репродуктивную систему.

Врач также не советует отказываться от семян льна в рационе. Они нужны для профилактики остеопороза, так как богаты полезными жирными кислотами.

Не стоит забывать и об употреблении говяжьей печени, отмечает врач.

"Это белок животного происхождения с идеальным по своему составу набором аминокислот. В говяжьей печени огромное количество железа", — заключила Лазуренко.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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