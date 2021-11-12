Собянин: нерабочие дни позволили снизить заболеваемость COVID-19 в Москве

Режим нерабочих дней, действовавший в Москве с 28 октября по 7 ноября, позволил замедлить распространение коронавирусной инфекции в городе, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Можно теперь уже с уверенностью сказать, что нерабочие дни, предусмотренные указом президента, сыграли свою серьезную роль в сглаживании и снижении заболеваемости ", — цитирует чиновника РИА Новости.

По словам Собянина, в течение последней недели в Москве зафиксировано улучшение эпидемиологической обстановки и уменьшение числа госпитализаций.

В ковидных госпиталях столицы за пять дней освободилось около 1000 коек.

"Это говорит о таком устойчивом тренде снижения заболеваемости", — подчеркнул мэр.

По сведениям оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом, за пандемию в столице выявили 1 887 243 случаев заражения COVID-19, в том числе 5 183 — за последние сутки. Свыше 1,6 млн заболевших выздоровели, 32 495 скончались.

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