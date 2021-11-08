Жириновский предложил сократить смену врачей в "красной зоне"

Врачи в "красной зоне" измучены, их рабочую смену необходимо сократить до четырёх часов, об этом заявил депутат Государственной думы Владимир Жириновский.

В telegram-канале партии ЛДПР приводят мнение лидера об условиях, в которых работают врачи с пациентами, заболевшими коронавирусом.

"Врачи измучены. Мне жарко в одном пиджаке, а они в комбинезонах и прорезиненных перчатках. Врачи не могут попить воды, сходить в туалет, а из-за этого идёт отравление организма. Они в тяжелейшем положении, испытывают большой стресс и получают ущерб здоровью" — высказался депутат.

Он отметил, что зарплату медикам повысили, однако это не окажет непосредственного влияния на их здоровье.

"Поэтому работа должна быть сменной — по 4 часа. Дежурить сутками невозможно", — сказал Жириновский.

Он также уверен, что к работе в "красной зоне" необходимо привлекать студентов-медиков.

Ранее президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль осудил медиков в Облучье, которые отказались вакцинироваться и уволились.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.