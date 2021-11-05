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Рошаль осудил медиков, которые отказались прививаться в ЕАО

Здоровье

Леонид Рошаль, президент Национальной медицинской палаты, сказал, что отказ медиков в Облучье вакцинироваться против коронавируса — это значит ставить пациентов под удар.

Рошаль осудил медиков, которые отказались прививаться в ЕАО

Так Рошаль выразил своё мнение об увольнении персонала скорой медицинской помощи Еврейской автономной области из-за отказа ставить себе прививку против COVID-19.

"Национальная медицинская палата и я лично много лет выступаю на стороне сотрудников скорой помощи. Дефицит кадров, машин, перегрузки и невысокая оплата работы не выдерживают критики. Но ставить под удар пациентов и не оказывать им помощь — это преступление, которое не может найти оправдания. У нас есть иные формы несогласия", — передаёт Interfax.ru слова пресс-службы ассоциации.

Ранее стало известно, что сотрудники скорой медицинской помощи в ЕАО уволились из-за нежелания вакцинироваться. Представители власти заявили, что среди уволившихся сотрудников скорой помощи половина — не медики.

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Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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