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Проценко: эффективного препарата от COVID нет, шанс заболеть второй раз - есть

Здоровье

В России регистрируются случаи повторного заражения коронавирусом. Казалось бы: человек переболел и у него должен появиться собственный естественный иммунитет. Но — нет.

Проценко: эффективного препарата от COVID нет, шанс заболеть второй раз - есть

По словам главврача подмосковной Коммунарки Дениса Проценко, всё не так просто. Иммунитет после болезни, конечно, появляется, но вот хватает его только на полгода. А потом человек вновь беззащитен перед COVID-19. И, дабы вновь не оказаться на больничной койке, стоит "поставить вакцину".

"Сейчас есть понимание, что риск заболеть повторно появляется через шесть месяцев. Поэтому Минздрав и рекомендует всем переболевшим через полгода вакцинироваться. Просто потому, что риск повторного заболевания COVID-19 очень высок", — сказал Проценко в интервью каналу "Россия 1".

Существующие противовирусные препараты на ковид не действуют

"Несмотря на то, что с пандемией мы уже живём долго, эффективного противовирусного препарата, подавляющего распространение COVID-19, — отметил доктор, — у нас нет. Лечение меняется. Но это, к сожалению, не лечение вируса. Это лечение тех осложнений, которые он вызывает".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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