Глава Минприроды РФ заразился COVID-19

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заразился коронавирусом. Об этом сообщила официальный представитель министерства Марина Евсеева.

"У Александра Александровича положительный тест на COVID-19. Болезнь протекает в лёгкой форме, о госпитализации речи не идет", — цитирует Евсееву РИА Новости.

По словам представителя министерства, сейчас Козлов работает удалённо — из дома.

В связи с заболеванием министр не будет присутствовать на международных переговорах по климату в Глазго.

Вместо Козлова в климатическом саммите примет участие его заместитель Сергей Аноприенко.

По данным Минприроды, Козлов должен был приехать в Глазго на конференцию ООН по изменению климата для участия во второй неделе переговоров.

Как сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, к 8 ноября в России зарегистрировано 8 834 495 случаев COVID-19, в том числе 39 400 — за последние сутки. Около 7,6 млн заболевших выздоровели, 248 004 скончались. За последние сутки в стране зафиксировано 1 190 случаев летального исхода заболевания.

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