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В России установили более 39 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

Здоровье

В России за сутки зарегистрировали 39 400 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Также за минувшие 24 часа от COVID-19 скончались 1190 человек.

В России установили более 39 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

По информации Оперативного штаба, наибольшее суточное количество заражённых коронавирусом установили в следующих регионах нашей страны:

  • Москва — 4982;
  • Московская область — 3429;
  • Санкт-Петербург — 2597;
  • Самарская область — 1736;
  • Воронежская область — 799.

В России закончились объявленные властями нерабочие дни с 30 октября по седьмое ноября, в ходе которых сохраняли заработную плату. Однако некоторые регионы продлили этот режим из-за напряжённой эпидемиологической обстановки. Например, так поступили в Новгородской и Курской областях.

Ранее датский иммунолог Руне Хартманн и его коллега инфекционист Томас Бенфилд объяснили, как понять, что вакцинированный против COVID-19 человек заразился новой инфекцией. Симптомы у обычных людей и привитых заметно отличаются, подчеркнули специалисты. Они выделили такие особенности, как:

  • кашель;
  • боль в горле;
  • насморк;
  • головную боль.

При этом данные проявления болезни эксперты описывают как лёгкие, невакцинированные пациенты страдают больше.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
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