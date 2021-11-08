В России установили более 39 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

В России за сутки зарегистрировали 39 400 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Также за минувшие 24 часа от COVID-19 скончались 1190 человек.

По информации Оперативного штаба, наибольшее суточное количество заражённых коронавирусом установили в следующих регионах нашей страны:

Москва — 4982;

Московская область — 3429;

Санкт-Петербург — 2597;

Самарская область — 1736;

Воронежская область — 799.

В России закончились объявленные властями нерабочие дни с 30 октября по седьмое ноября, в ходе которых сохраняли заработную плату. Однако некоторые регионы продлили этот режим из-за напряжённой эпидемиологической обстановки. Например, так поступили в Новгородской и Курской областях.

Ранее датский иммунолог Руне Хартманн и его коллега инфекционист Томас Бенфилд объяснили, как понять, что вакцинированный против COVID-19 человек заразился новой инфекцией. Симптомы у обычных людей и привитых заметно отличаются, подчеркнули специалисты. Они выделили такие особенности, как:

кашель;

боль в горле;

насморк;

головную боль.

При этом данные проявления болезни эксперты описывают как лёгкие, невакцинированные пациенты страдают больше.

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