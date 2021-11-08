Специалисты предупредили о высокой схожести симптомов коронавируса и ОРВИ

Как сообщила Нататья Пшеничная, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, симптомы коронавируса и ОРВИ становятся всё более похожими друг на друга. Специалиста цитирует RG.RU.

Как отмечает эксперт, большинство заболевших коронавирусом жалуются в первую очередь на боль в горле и насморк, а не на потерю вкуса и обоняния, как раньше.

Пшеничная напомнила, что от трети до половины пациентов с COVID-19 отмечают перебои в работе желудочно-кишечного тракта. Специалист рассказала, что вирус может долго, до нескольких месяцев, находиться в кишечнике даже после выздоровления.

Как ранее сообщил Андрей Исаев, гендиректор НИЦ молекулярно-генетических исследований ДНКОМ, организм человека, переболевшего коронавирусом, становится очень слабым, и из-за этого он становится лёгкой мишенью для ОРВИ.

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