Доктор Мясников о вакцинации детей: "Это взорвёт общество!"

Доктор Мясников объяснил, для чего нужно вакцинировать детей от коронавируса.

Врач затронул серьёзную тему, которая вызывает острые дискуссии по всему миру.

Медик объяснил, что COVID-19 всё чаще стал поражать детей, хотя процент заболевших представителей подрастающего поколения по-прежнему невелик.

"Вариант Дельта сильно обострил ситуацию, но и при этом на сегодня в США на общую цифру умерших от КОВИД в 740 тыс. человек приходится 100 детей до 11 лет. (Напомню, в 2017 году в США примерно столько же детей умерло от ветрянки — осложнений этого вируса). С другой стороны, в тех же США на 46 млн заболевших — 2 млн дети. И 8,3 тыс. из них было госпитализировано", — пишет Мясников в своём Telegram-канале.

Теледоктор признался, что до конца не выяснено, являются ли бессимптомно инфицированные дети переносчиками вируса.

"Для меня показания к вакцинации детей — такие же, как и к вакцинации взрослых: делать вакцину нужно тогда, когда не делать её опаснее, чем делать. То есть тем из них, кто заразившись коронавирусом, может заболеть тяжело. Детям с хроническими патологиями", — отметил врач.

"На волне сопротивления общие усилия по вакцинации провалятся полностью!"

Мясников отметил, что призывы к вакцинированию детей могут вызвать бурную реакцию граждан, которые и так крайне недоверчиво относятся к прививкам от COVID-19.

"Решение активно продвигать массовую вакцинацию детей взорвёт ситуацию! Какие там дети, на волне сопротивления общие усилия по вакцинации провалятся полностью!" — пишет врач.

Медик ратует за то, чтобы были привиты в первую очередь пожилые люди, тяжелые хронические больные, так как именно эти категории пополняют печальную статистику реанимаций и патологоанатомических отделений.

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