О нелогичной причине кашля и при чём здесь ухо, рассказал доктор Мясников

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что непрекращающийся кашель может быть связан с ушами. Однако причиной этого может стать вовсе не простуда.

Доктор рассказал, что как-то к нему попал пациент, который долгое время ходил по врачам, но кашель не проходил. Причина оказалась совершенно неожиданной.

"Мы у него нашли в ухе жёсткий-жёсткий волос. Я ему этот волосок выдрал, и всё прошло", — рассказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Мясников уверяет, что любой посторонний предмет может спровоцировать кашель, при этом пациент может даже и не знать о его наличии и прекрасно слышать.

"Если у вас там инородное тело либо что-то, это вполне может быть причиной кашля", — подчеркнул врач.

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