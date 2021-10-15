Неожиданный симптом рака лёгких в пятке обнаружили британские врачи

Медики заявили, что сигналом злокачественного новообразования в дыхательных путях может стать продолжительная боль в пятках.

По словам британских врачей, ноющая боль в нижних конечностях, а точнее, в пятке пациента, помогла установить, что у него рак лёгких. Медики связывают это с тем, что при злокачественных опухолях появляется риск развития тромбов, и соответственно, нарушение кровотока.

Если боль в пятках и ногах не проходит больше двух недель - это повод бежать к пульмонологу, цитирует учёных "Лайф".

Если же болезненные ощущения настолько сильные, что не дают наступать на ногу и заниматься обычными повседневными делами, специалисты советуют не откладывать визит ко врачу.

Впрочем, по заявлению учёных, сигналом может стать и онемение, и покалывание в этой же области. Однако врачи уточняют, на данный симптом следует обратить внимание в состоянии покоя, а не тогда, когда вы "отсидели или отлежали" ногу.

Ранее Pravda.Ru писала о том, когда стоит паниковать и идти к онкологу с "подозрительно" родинкой.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.