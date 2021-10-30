Мясников назвал, кто главный инкубатор новых штаммов коронавируса

Знаменитый доктор Александр Мясников высказался о необходимости закрыть границы для улучшения эпидемиологической ситуации в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он полагает, что это совершенно бессмысленно, поскольку россияне не привозят новые штаммы коронавирусной инфекции из-за рубежа. Мясников отметил, что это доказывает статистика.

Кроме того, специалист добавил, что инкубаторы новых штаммов — пожилые, больные онкологией и другими тяжелыми болезнями.

"Именно поэтому таких больных надо вакцинировать полноценными дозами, а в случае инфицирования внимательно следить, чтобы они не контактировали с другими людьми, пока полностью не выздоровеют", — написал Мясников.

Теледоктор Александр Мясников рассказал, что думает по поводу эффективности борьбы с коронавирусом с помощью локдаунов. Медик объяснил, что внеплановые нерабочие дни вводятся с целью снизить темп прироста заболевших, снизить заболеваемость и сбить волну.





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