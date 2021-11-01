Российский лидер Владимир Путин на совещании с руководителями Министерства обороны и представителями Оборонно-промышленного комплекса заявил о скором внедрении лекарств для лечения от коронавирусной инфекции.
Вместе с этим Путин подчеркнул, что наиболее надёжный и эффективный метод защититься от COVID-19 — сделать прививку против этой инфекции.
"Сейчас разрабатываются, в принципе в ближайшее время будут уже, уверен, будут использоваться и лекарственные препараты, сегодня тоже с коллегами говорил на этот счёт, с теми, кто занимается этим", — сказал Путин, слова которого передаёт Telegram-канал "Смотри".
Ранее на этом мероприятии президент описал эпидемиологическую обстановку как крайне сложную. Путин отметил, что 40 тысяч заражённых коронавирусом в прошлом не регистрировали. По словам лидера нашей страны, помочь в борьбе с новой болезнью может вакцинация. Также политик указал на вспышки вируса из-за несвоевременной ревакцинации.
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