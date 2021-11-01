Президент России Владимир Путин заявил, что в стране складывается очень сложная ситуация с коронавирусом.
"Больше 40 тысяч заболевших — такого никогда не было", — сказал российский лидер на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК. Президента цитирует РИА Новости.
Глава государства назвал вакцинацию "реальным спасением от тяжёлых течений болезни и летальных исходов". Он отметил, что вспышки COVID-19 начинаются из-за несвоевременной ревакцинации.
По словам Путина, в ближайшее время начнут использоваться не только вакцины от коронавируса, но и лекарственные препараты. Последние уже находятся в разработке.
Ранее президент России ввёл нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за обострения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране.
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