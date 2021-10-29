Специалисты рассказали о новых пандемиях, которые угрожают человечеству

В России 29 октября в очередной раз установили максимальную суточную смертность от коронавирусной инфекции — погибли 1163 человека. Специалисты рассказали, с какими ещё пандемиями может столкнуться человечество.

Эксперты отметили, что известные миру вирусы возникают из-за вирусов животных, этот процесс невозможно остановить, из-за чего люди обречены бороться с эпидемиями и пандемиями.

"Теоретически, вспышки любых опасных болезней возможны, это жизнь и в ней может произойти всякое. Чтобы в этом убедиться, вы можете взглянуть на свою медицинскую маску, которую носите прямо сейчас изо дня в день", — отметил историк Сыдып Бальдруев, слова которого приводят argumenti.ru.

Также он рассказал о двух случаях заражения сибирской язвой в 2019 году, которую давно считают "ушедшей" болезнью. Врач Екатерина Куликова сообщила, что специалисты фиксировали больных чумой людей в Алтае, который находится рядом с Монголией.

Независимый эксперт Дмитрий Зорев заявил, что в России есть около 35 тысяч источников угрозы, восемь тысяч из которых — скотомогильники. Именно из-за них человечество вновь может вернуться в нынешние условия пандемии, пояснил специалист.

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