Эксперт рассказала, какие продукты восполнят энергию осенью

Нутрициолог Мария Розанова рассказала, почему осенью люди часто ощущают упадок сил и депрессивное состояние, и какие продукты помогут восполнить энергию.

Эксперт объяснила Москве24, что с приходом холодов падает иммунитет, организм чувствует нехватку витаминов, вследствие чего заметно уменьшается его работоспособность, и человек становится больше подвержен различным заболеваниям.

Исправить такое состояние можно, наладив свой рацион, в котором будут все необходимые витамины и минералы.

"Осенью нам больше всего не хватает витаминов A, Е, В6, В12, С, D, фолиевой кислоты, а также таких минералов, как цинк, железо, селен, медь", — сообщила Розанова.

Правильное питание осенью должно обязательно включать два раза в неделю икру, слабосоленый лосось либо красную рыбу из семейства лососевых. Небольшое количество сливочного масла может обеспечить доступ витаминов A и D в организм, а нерафинированное — витаминов A, D и E.

Специалист обратила внимание на полезные свойства орехов, ведь ими можно восполнить нехватку витаминов A и E, для этого будет достаточно 20-30 граммов.

Нутрициолог напомнила об обязательном употреблении фруктов и овощей — 500-600 граммов ежедневно. Они богаты флавоноидами, которые оказывают антиоксидантное действие, снижают свертываемость крови, уменьшают ломкость и проницаемость капилляров, улучшают обменные процессы.

Розанова также перечислила, в каких продуктах содержится кверцетин — мощный антиоксидант, который необходим человеку осенью. Самая большая его концентрация в красном луке, он также присутствует в яблоках, томатах, брокколи, болгарском перце, красном винограде, темной вишне, бруснике и малине.

Полифенол помогает при лечении различных воспалительных заболеваний, укрепляет сердце и сосуды. Лучший источник этого вещества — зеленый чай.

Эксперт подчеркнула, что соблюдать водный баланс в организме тоже очень важно. Достаточное количество воды позволит всем полезным веществам усвоиться быстрее.

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