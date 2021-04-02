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Какие продукты улучшают мозговую активность ребёнка?

Здоровье » Здоровье и профилактика

Питание оказывает огромное влияние на умственное развитие ребёнка. О том, какие продукты должны входить в рацион для улучшения мозговой активности ребёнка, в интервью "Правде.Ру" рассказала врач-диетолог, эксперт по здоровому питанию Елена Соломатина.

Какие продукты улучшают мозговую активность ребёнка?

"В рационе ребёнка обязательно должны присутствовать продукты, богатые йодом. Конечно, сами источники йода сначала детям не дают. Это уже в более позднем возрасте он может употреблять морскую рыбу, морепродукты, водоросли. Если у ребёнка нет аллергии, то ему можно давать грецкие орехи, хурму. Также важно употреблять омега-3 — это жирная морская рыба холодных морей", — сообщила диетолог.

Также неотъемлемой частью правильного питания является белок животного происхождения, но тот, который легко усваивается — это мясо птицы, кролика.

Детям нужен холестерин

По словам специалиста, важно, чтобы ребёнок получал не только ненасыщенные, но и насыщенные жирные кислоты. Это продукты богатые холестерином. Без холестерина у ребёнка не будут делиться клетки, прежде всего, клетки головного мозга. Поэтому ему нужно в небольших количествах давать сливочное масло, сметану, сливки.

В рационе ребёнка должны присутствовать яйца, так как в них содержится полноценный белок и желток.

Также необходимо давать ребёнку субпродукты, например, печень.

"Во-первых, она является источником витаминов группы B, что полезно для нормального развития нервной системы. Без них человечек становится раздражительным, гиперактивным, у него возникают проблемы с концентрацией.

Также в печени содержится витамин В12. Он необходим для формирования как раз нормальной передачи нервного импульса. Поэтому скорость реакции зависит от этих компонентов.

Кроме того, печень — источник железа. Железо содержится в яблоках и гранате. Но железо не усваивается без витамина С. Поэтому необходимо давать ребёнку продукты, которые его содержат, это болгарский перец, цитрусовые, квашеная капуста, шиповник, смородина", — пояснила эксперт.

Кишечник — второй мозг человека

На развитие мозга еще влияет нормальное состояние кишечника, не зря его называют вторым мозгом человека. Дело в том, что часто наши желания, настроение и иммунитет зависят от микрофлоры. Поэтому, чтобы она была в нормальном состоянии, необходимо употреблять кисломолочные продукты — кефир, творожки, а также продукты, содержащие клетчатку — фрукты, овощи и так далее.

Сахар и мозг

Важно минимизировать количество искусственных сахаров.

"Многие считают, для развития мозга нужна глюкоза. Глюкозу ребёнок получит в любом случае из сладких фруктов, поэтому нужно давать побольше натуральных сахаров", — пояснила Соломатина.

Для нормальной работы мозга нужны антиоксиданты, источником которых являются ягоды и фрукты.

"Именно антиоксиданты отвечают за нормальное кровообращение. Для обменных процессов в головном мозге важна вода", — заключила собеседница "Правды.Ру".

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Семь продуктов, которые улучшают работу мозга ребёнка
Автор: Снежана Шахова
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