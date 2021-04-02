Какие продукты улучшают мозговую активность ребёнка?

Питание оказывает огромное влияние на умственное развитие ребёнка. О том, какие продукты должны входить в рацион для улучшения мозговой активности ребёнка, в интервью "Правде.Ру" рассказала врач-диетолог, эксперт по здоровому питанию Елена Соломатина.

"В рационе ребёнка обязательно должны присутствовать продукты, богатые йодом. Конечно, сами источники йода сначала детям не дают. Это уже в более позднем возрасте он может употреблять морскую рыбу, морепродукты, водоросли. Если у ребёнка нет аллергии, то ему можно давать грецкие орехи, хурму. Также важно употреблять омега-3 — это жирная морская рыба холодных морей", — сообщила диетолог.

Также неотъемлемой частью правильного питания является белок животного происхождения, но тот, который легко усваивается — это мясо птицы, кролика.

Детям нужен холестерин

По словам специалиста, важно, чтобы ребёнок получал не только ненасыщенные, но и насыщенные жирные кислоты. Это продукты богатые холестерином. Без холестерина у ребёнка не будут делиться клетки, прежде всего, клетки головного мозга. Поэтому ему нужно в небольших количествах давать сливочное масло, сметану, сливки.

В рационе ребёнка должны присутствовать яйца, так как в них содержится полноценный белок и желток.

Также необходимо давать ребёнку субпродукты, например, печень.

"Во-первых, она является источником витаминов группы B, что полезно для нормального развития нервной системы. Без них человечек становится раздражительным, гиперактивным, у него возникают проблемы с концентрацией. Также в печени содержится витамин В12. Он необходим для формирования как раз нормальной передачи нервного импульса. Поэтому скорость реакции зависит от этих компонентов. Кроме того, печень — источник железа. Железо содержится в яблоках и гранате. Но железо не усваивается без витамина С. Поэтому необходимо давать ребёнку продукты, которые его содержат, это болгарский перец, цитрусовые, квашеная капуста, шиповник, смородина", — пояснила эксперт.

Кишечник — второй мозг человека

На развитие мозга еще влияет нормальное состояние кишечника, не зря его называют вторым мозгом человека. Дело в том, что часто наши желания, настроение и иммунитет зависят от микрофлоры. Поэтому, чтобы она была в нормальном состоянии, необходимо употреблять кисломолочные продукты — кефир, творожки, а также продукты, содержащие клетчатку — фрукты, овощи и так далее.

Сахар и мозг

Важно минимизировать количество искусственных сахаров.

"Многие считают, для развития мозга нужна глюкоза. Глюкозу ребёнок получит в любом случае из сладких фруктов, поэтому нужно давать побольше натуральных сахаров", — пояснила Соломатина.

Для нормальной работы мозга нужны антиоксиданты, источником которых являются ягоды и фрукты.

"Именно антиоксиданты отвечают за нормальное кровообращение. Для обменных процессов в головном мозге важна вода", — заключила собеседница "Правды.Ру".

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