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Диетолог рассказала об опасности монодиет в подростковом возрасте

Здоровье

Молодые люди часто относятся к себе слишком критично, особенно это касается внешнего вида. Если юная девушка заметила лишние килограммы, бороться с ними она может начать с помощью монодиет, позволяя себе есть только один продукт, что на здоровье скажется крайне негативно.

Диетолог рассказала об опасности монодиет в подростковом возрасте

Диетолог-нутрициолог Анна Саполович рассказала Вести Подмосковья, в чем опасность таких кардинальных мер. Главный вред состоит в том, что растущий организм не получает всех необходимых питательных элементов.

"Это приводит к потере мышечной массы. В юном теле ещё не закончены процессы его формирования. Ему, например, необходимы жиры для поддержки гормонального фона", — объяснила специалист.

Монодиеты приносят быстрый результат потери веса, сопровождая это огромным стрессом для организма: нарушается работа пищеварительной системы, может появиться усталость, головокружение, проблемы с кожей, сердцем и давлением.

Когда подросток сталкивается с непринятием себя и своего тела, очень важно, чтобы родители вовремя это заметили и оказали поддержку. Саполович подчеркнула, что задача взрослых заключается в формировании здоровых привычек питания, приучении подростка к еде с достаточным количеством белков, жиров, включая животный, и клетчатки.

Сидячий образ жизни и отсутствие физических нагрузок действительно может способствовать набору веса. Правильным решением в такой ситуации будут занятия спортом и отказ от вредной пищи. Однако всегда следует помнить, что вносить изменения в свой рацион лучше всего под руководством диетолога, а физические упражнения выполнять с тренером.

Ранее Pravda.Ru рассказывала, как обезопасить ребёнка от расстройства пищевого поведения.

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Диета: как похудеть без вреда
Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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