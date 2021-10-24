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Мясников рассказал, кому нужны сразу три дозы вакцины

Здоровье

Телеведущий и врач Александр Мясников считает, что для людей из группы риска необходимы три дозы вакцины от коронавируса. Об этом эксперт написал в своем Telegram-канале.

Мясников рассказал, кому нужны сразу три дозы вакцины

Мясников отметил, что его продолжают спрашивать про вакцинацию. При том, что в поликлиниках есть вся информация. 

"Не доходит до людей аксиома, что чем ты старше и чем у тебя больше и тяжелее хроническая болезнь, тем нужнее тебе вакцина", - отметил врач.

По его мнению, можно сделать рассылку с информацией от врачей. При этом в сообщениях указывать, что вакцина не только не противопоказана, но и жизненно необходима. 

Ранее теледоктор Александр Мясников рассказал, что думает по поводу эффективности борьбы с коронавирусом с помощью локдаунов. Медик объяснил, что внеплановые нерабочие дни вводятся с целью снизить темп прироста заболевших, снизить заболеваемость и сбить волну.

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