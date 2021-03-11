Профессор Воробьев развенчал все мифы о коронавирусе. Даже самые авторитетные

В последнее время регулярно обновляется информация о ходе вакцинации, а также появляется больше фактов о COVID-19:

Ученые США утверждают, что люди со II группой крови имеют больше шансов заразиться.

Директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинзбург не рекомендует в течение полутора-двух дней после прививки российской вакцины "Спутник V" усиленно заниматься физическими нагрузками.

Известный врач и ведущий Александр Мясников заявил, что возбудитель COVID-19 в рецепторы легких мужчин попадает чаще.

Что из этого — правда, а что — миф или фейк? Об этом ведущий программы "Точка зрения" Игорь Буккер поговорил с председателем Московского городского научного общества терапевтов, профессором Павлом Воробьевым.

COVID по группе крови

— История про II группу крови - абсолютная чушь.

Если вы поедете в Армению, то там примерно у 80% II группа крови. Можно сказать, что в Армении болеют все только со II группой крови.

IV группа крови довольно редкая, как и III. У нас в России основная — это I группа крови, а в Монголии — III группа.

COVID по половому признаку

— Кто чаще болеет: мужчины или женщины? Александр Мясников утверждает, что мужчины, поскольку у них больше рецепторов в легких.

— Давайте начнем с того, что рецепторы есть у всех. Статистики по половому признаку никто не видел, а в эфире можно много чего сказать.

Так кто же в группе риска?

Больные с коронавирусной инфекцией имеют не воспаление легких, а легочный васкулит, тромбоваскулит. Это тромбоз. В группе риска те, у кого сахарный диабет, сердечная недостаточность.

Фактором риска остается возраст. У нас есть такой термин "полиморбидность" — это когда у человека много-много болезней, и у пожилого человека уже к старости накапливается 5-6 заболеваний, часто они тяжелые, естественно, что совокупность этих заболеваний является риском тяжелого течения любого заболевания.

Это обычная история. Здесь нет ничего такого, свойственного только коронавирусу.

Вспомните, что было свойственно свиному гриппу, H1N1? От него умирали массово молодые, потому что пожилые люди, видимо, имели иммунитет.

Но о нем быстро перестали говорить. Я думаю, что через несколько лет мы так же будем вспоминать, что был такой коронавирус COVID-19, что на самом деле ничего страшного не произошло.

Кому выгоден диагноз COVID

От коронавирусной инфекции можно погибнуть, потому что развивается ДВС-синдром, внутрисосудистое свертывание. Оно поражает различные органы, вызывает полиорганную недостаточность, сепсис, дыхательную, почечную недостаточность, и от этого человек погибает.

Но это может быть одна из основных причин смерти тех, кто оказывается на искусственной вентиляции легких.

А другие погибают просто от того, что у них действительно есть какая-то болезнь. Вот у меня есть пациент, который умер от остановки сердца. Связано с COVID? Наверное, связано. Но это был человек уже не очень молодой, и мы все знаем, что остановки сердца бывают и просто так.

Если человек умирает в больнице, то больница получает за это деньги — 200 тысяч за каждого больного. Поэтому больнице будет выгодно ставить диагноз "COVID".

— А как насчет того, что после вакцинации нельзя усиленно заниматься физическими нагрузками?

— После прививки возможны всяческие осложнения иммунного, аутоиммунного характера, и мы знаем, что эти осложнения могут быть спровоцированы физической нагрузкой. Я тоже считаю, что лучше полежать несколько дней после прививки.